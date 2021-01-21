«О, мадам!»: Светлана Лобода в черном манто станцевала у дверей своего особняка

Певица несколько недель отдыха с семьей в Дубае и на Мальдивах.

Светлана Лобода всегда ставит на первое место семью. Она является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Работу девушка всегда старается совмещать с материнством. Порой она даже покидает курорты на один вечер, чтобы дать концерт и вернуться к дочкам Тильде и Евангелине. Однако в прошлом году артистка смогла спокойно провести с семьей пять месяцев в Греции. А недавно она снова отдохнула с родными сначала в Дубае, а потом на Мальдивах.

Но теперь не только Светлана, но и другие звезды, постепенно возвращаются с отдыха. Сергей Лазарев приехал с Бали, а Ирина Дубцова покинула Мальдивы. Лобода же сразу отправилась выступать.

У своего особняка, который еще украшен гирляндами, она появилась на черной машине. Артистка облачилась в лосины и ботильоны. Норковая шуба-манто лоснилась от блеска.

«О, мадам!» — восхитился друг звездой.

Певица находилась в отличном настроении и под свой хит стала танцевать у дверей дома. Она продемонстрировала хрупкие ножки в монохромном зимнем наряде. Поклонники были очарованы тем, как выглядит молодая мама. Зажигательный танец девушки покорил публику. «Света, какая грация», «Такая худенькая, я не могу», «Красивая невозможно», «Вот это меха, дива», «Суперзвезда вернулась», — прокомментировали пост подписчики.

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