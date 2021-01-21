«Очень этого боялся»: Цымбалюк-Романовская раскрыла отношение Джигарханяна к телешоу

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на YouTube-шоу «Алена, блин!» и подробно прокомментировала весь скандал вокруг нее и Армена Джигарханяна. Зрители помнят эту женщину как участницу множества телешоу о личной жизни культового актера, однако артистка уверяет, что она не хотела участвовать во всех этих историях, но была вынуждена ответить на многочисленные обвинения в свой адрес.

Виталина отметила, что не она начала походы на телешоу — изначально туда «привели» Джигарханяна. И, по мнению Романовской, его заранее научили, что нужно сказать.

«Он, видимо, не очень понимал, поскольку был в тяжелом состоянии, куда его привели. Потому что он всегда очень этого боялся. Если вы заметите, мы ни разу с ним на шоу не ходили, хотя уже давно были вместе. Он мне всегда говорил: «Не дай бог когда-нибудь я захочу туда пойти — пожалуйста, ударь меня по голове», — вспоминает женщина. — Он не хотел, но ему, видимо, объяснили, что нужно публично сообщить это. И, к сожалению, он пришел, но видно в первых программах, что он очень растерян и не очень внятно что-то говорит».

Виталина отметила, что после первой программы с Джигарханяном ей позвонил Эдуард Радзинский и сказал, что Армен Борисович сошел с ума. По ее словам, решить конфликт тихо между собой супругам не дали — актера увезли, и Романовская не могла с ним поговорить. 42-летняя женщина уверена, что сам Джигарханян не понимал, что происходит вокруг. Она же стала защищаться тоже с помощью телешоу. После всего произошедшего артистка уверена, что именно ее публичность помогла ей сохранить репутацию.

А вот доброе имя Джигарханяна после этого скандала пострадало очень сильно. Романовская сетует на то, что теперь у многих молодых людей великий актер будет ассоциироваться со сплетнями о его личной жизни, а не с его знаменитыми ролями.

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