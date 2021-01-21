Длинноногие подруги: Алсу в платье свободного кроя повеселилась с женой Мартиросяна

Певица призналась, что за время отпуска успела истосковаться по подруге.

Алсу не скрывает, что родилась в семье бывшего вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Ралифа Сафина. У будущей звезды было лучшее образование. С малых лет она играла на фортепиано и пела. А уже в 17 лет певица выступила на «Евровидении» и принесла стране второе место на конкурсе. Теперь она состоит в браке с Яном Абрамовым и растит троих наследников — Микеллу, Сафину и Рафаэля. Артистка — редкая гостья на светских раутах.

В минувшем году Алсу даже отказалась от съемок в новогодних концертах из-за пандемии. Зато около месяца она провела в Дубае с мужем и детьми. Там певица побывала на концерте Григория Лепса. Однако для настоящего веселья ей не хватало подруги Жанны Мартиросян — жены Гарика Мартиросяна. Обычно они часто видятся, гуляют по Москве и даже устраивают вечеринки.

Накануне артистка решила ответить на вопросы поклонников. Она призналась им, что истосковалась по подруге. Алсу поделилась видео, на котором веселиться с Жанной. Певица предстала в мини-платье свободного кроя с жемчугом. Колготки и ботильоны дополнили ее образ. Жена шоумена также позировала в черном платье. Они перебирали руками по воздуху, словно мимы. Примечательно, что Алсу дополнила платье-колокол крупными сережками. Образ подчеркнул ее длинные ноги.

Поклонники восхитились такой дружбой. Многие признались, что видят девушку по-особенному счастливой рядом с Жанной. Другие отметили их схожесть.

Смотрите также: