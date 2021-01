«Они здесь…»: музыкант Machine Gun Kelly заявил, что видел НЛО в 2021 году

30-летний американский певец Machine Gun Kelly, известный как новый бойфренд сексапильной актрисы Меган Фокс, заявил на ТВ, что готовится к инопланетному вторжению. 19 января исполнитель вышел в эфир The Late Late Show с Джеймсом Корденом и рассказал, как на днях он видел НЛО.

«Я видел жизнь на этой планете, которая была с другой планеты, две ночи назад над озером в Таузанд-Окс (город в Калифорнии. — Прим. авт.), — поделился артист, добавив, что объект был похож на красный шар, который появился в небе, а затем исчез. — Они здесь… Они смотрят на Землю и, типа, говорят: «Вы, ребята, такие тупые!» Все, что мы делали в прошлом году, так глупо!»

Стоит отметить, что летом 2020 года Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) выпустил сингл Concert for Aliens («Концерт для пришельцев»), вошедший в его новый альбом Tickets to My Downfall. В YouTube есть клип на эту песню. Интересный способ прорекламировать свой новый трек историями об НЛО.

Напомним, что ранее российская певица Катя Лель рассказала, что в юности была похищена инопланетянами. А Лолита Милявская как-то предположила, что коронавирус — это дело рук пришельцев.

