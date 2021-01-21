Черно-белый кадр: Полина Гагарина в монохромном образе предстала на съемочной площадке

Полина Гагарина привыкла скрывать невзгоды, которые порой происходят в ее жизни. Она может пожаловаться на простуду, но о глобальных проблемах девушка часто умалчивает. Так, в прошлом году стало известно, что она рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым, когда они уже не жили вместе. А не так давно певица получила развод. Она решила мирно разойтись с экс-возлюбленным, но он едва не помешал ее отпуску на Мальдивах.

Последние несколько недель Полина отдыхала на островах с детьми. Как известно, от первого брака у нее есть сын Андрей, а также трехлетняя дочка Мия. Лишь недавно артистка вернулась к работе. Примечательно, что еще в ноябре она ездила на съемки кино, получив роль в сериале «Бывшие». В соцсети в связи с премьерой нового сезона ленты Гагарина опубликовала трогательное фото.

В кадре она сидит на стуле, облаченная в монохромный спортивный костюм, и смотрит в сторону дома на колесах — своей гримерки. При этом рядом с ней нет никого.

«Спасибо еще раз любимой команде! Ребята, с началом», — написала звезда.

Поклонники отметили, что она похожа на подростка. Многие поразились, как у нее отросли волосы. Другие поздравили артистку с премьерой. «Буря эмоций. Очень непривычно видеть вас в таком образе, привыкаем пока что», «Полина, ты шикарна в роли актрисы!! Такую сложную роль сыграла потрясающе», «Господи, это что-то невероятное», «Боже, это прекрасно», — прокомментировали пост подписчики.