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Звездный гость

Пынзарь в кислотном купальнике расположилась на песочке около Атлантического океана в Майами

Бывшая звезда проекта «Дом-2» отметила, что всех безумно любит.

Пынзарь в кислотном купальнике расположилась на песочке около Атлантического океана в Майами
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Бывшая звезда скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь в Instagram порадовала своих поклонников красивым кадром. На фотографии она расположилась на берегу Атлантического океана в кислотном купальнике на песочке. Пынзарь находится на отдыхе в американской Флориде. Голову звезды от солнца прикрывает красивая оранжевая кепочка.

«Всех люблю», — кратко подписала фотографию Дарья Пынзарь и поставила сердечко.

«Даша, вы красотка и волшебница», «Даша, вы недавно сказали, что не едете в Россию, потому что мы вас не ждем. Так вот — мы вас действительно не ждем. Отдыхайте и радуйте нас своими фотографиями», «Кепка клевая, а купальник просто отпад», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дарья Пынзарь уже несколько лет проживает в Турции со своим мужем-спортсменом. В России она достаточно редкий гость. У бывшей звезды проекта «Дом-2» двое сыновей, которых она безумно любит.

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