«Божественная красота»: Юлия Паршута в бикини порезвилась на аквадискотеке у берега океана

Певица Юлия Паршута в Instagram порадовала своих поклонников красивыми кадрами с отдыха. На снимках она находится на берегу океана в шикарном черном бикини. Надо отметить, что у яркой 32-летней исполнительницы великолепная точеная фигурка.

«Это а, это ква, это аквадискотека!»

Юлия Паршута

«Шикарный купальник, шикарная Юля», «Мне кажется, такая идеальная красота души и тела неспроста. Вы уже осознали свою миссию на земле?» «Если в мире есть красота, то вот она», «Просто шикарно, но это запрещенный прием. Божественная красота», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Юлия Паршута участвовала в одной из «Фабрик звезд». Также она была солисткой группы «Инь-Ян». Известно, что в 2018 году она сыграла свадьбу. Ее любимый мужчина — бизнесмен. Кстати, певица в 2019 году сыграла одну из ролей в нашумевшей картине «Текст», где в главных ролях были задействованы такие звезды, как Кристина Асмус, Иван Янковский и Александр Петров.

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