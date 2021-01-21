Младшая сестра Бритни Спирс заявила, что автомобили Tesla «убивают кошек» из-за тихой работы

Слишком хорошо — это тоже плохо. По другому сложно охарактеризовать следующую новость. Младшая сестра американской поп-звезды Бритни Спирс — 29-летняя Джейми Линн — обратилась к известному изобретателю Илону Маску с просьбой сделать его ультрасовременные автомобили Tesla более громкими. Девушка как раз имеет такую машину, но она настолько тихо заводится и работает, что домашние питомцы молодой артистки не слышат этого и не разбегаются, когда хозяйка сдает назад.

Как сообщает издание TMZ, Джейми Линн Спирс рассказала в своем видео, что это обстоятельство привело к смерти ее кошек, правда, она не уточняет, сколько питомцев пострадало, и не приводит никаких доказательств.

В своем ролике девушка назвала автомобиль Маска cat killer («убийца кошек») и попросила, чтобы в будущих моделях недочет с тихим звуком был исправлен. После ее слов пробирает гордость за отечественный автопром: российская машина всегда оповестит животных о том, что она завелась. Как тебе такое, Илон Маск?

Смотрите также: