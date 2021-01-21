Пожилая жена Гогена Солнцева в голубой кофточке на голое тело засветила «ложбинку греха»

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram поделился милым кадром со своей пожилой женой Екатериной Терешкович. Судя по кадру, у них сейчас царит семейная идиллия. Пенсионерка для снимка выбрала голубую кофточку, которую надела на голое тело и засветила «ложбинку греха».

«Вы часто спорите в семье? Бывают ли недопонимания? Вот мы с Катей в очередной раз поспорили на тему того, как правильно восстановить организм после затянувшихся праздников и самоизоляции. Катя утверждает, что нужно есть все только без соли и сахара, я же считаю, что соль полезна и даже необходима организму, но в разумных количествах. Поделитесь своими средствами очистки?» Гоген Солнцев

«Молодец, Илья. Не бросает бабушку на старости лет. Памятник таким надо ставить», «Почему вы с Катей стали на одно лицо. Только Катя постарше выглядит», «Илюша, слушай Катю. Смотри, какая фигурка. Только одеваешь ты ее плохо. Ну что за кофточки с внучкиного плеча подсевшие», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гоген Солнцев уже много лет пытается вылечить жену от алкогольной зависимости. Екатерина периодически срывается. Сейчас у нее наблюдается стойкая ремиссия.

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