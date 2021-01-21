«Таким увидели вас в фильме «Бедная Маша»: Садальский поделился кадром из далекой молодости

На фотографии актеру чуть больше двадцати лет.

Актер Станислав Садальский в Instagram разместил красивый кадр из далекой молодости. На фотографии популярному актеру чуть больше двадцати лет. Снимок был сделан, судя по всему, когда актер снимался в картине «Бедная Маша».

«Именно таким мы вас первый раз увидели в фильме «Бедная Маша». Хороший фильм. Красочный и музыкальный», «Глаза – зеркало души. Вы на этом кадре очень симпатичный», «Ах, молодость. А ведь кажется, что это было только вчера», «Стас, расскажите. Вас женщины в юности сильно любили? Вы на фотографии просто красавчик», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что фильм «Бедная Маша» на советских экранах был показан в новогоднюю ночь 1981 года. По сюжету медсестра решает проверить чувства влюбленных в нее сразу нескольких мужчин.

Станислав Садальский в картине исполнил роль руководителя музыкального ансамбля «Кинескопы» Семена Перчаткина. Все называли его по фильму ласково Сенечка.

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