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Звездный гость

Юрьева из «Уральских пельменей» похвасталась шикарной грудью в шерстяном топе

Как отметила артистка, ей в таком наряде очень непривычно.

Юрьева из «Уральских пельменей» похвасталась шикарной грудью в шерстяном топе
Илана Юрьева. Фото: Globallookpress.com

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева в сторис Instagram показала свою великолепную фигуру и засветила шикарную грудь. На снимке она позирует у зеркала в шерстяном топе и белых шортиках. Звезда прекрасно выглядит.

Илана Юрьева
Илана Юрьева. Фото: instagram.com/ilana7788/

«Вы знали, что сейчас очень модно носить шерстяные топы и шорты? Мне очень непривычно».

Илана Юрьева

Напомним, что Илана Юрьева сейчас одна из главных звезд «Уральских пельменей». После ухода из команды Юлии Михалковой именно на нее ложится двойная ответственность. Кстати, не так давно Илана Юрьева отмечала, что не общается с Юлией Михалковой. При этом у нее прекрасные отношения с другой участницей юмористического коллектива — Ксенией Корневой.

Юлия Михалкова, как недавно выяснилось, чуть больше года назад со скандалом покинула шоу. Она хотела войти в состав акционеров, но ей не пошли навстречу. Тогда она хлопнула дверью и занялась своими проектами. Как не раз отмечала звезда, ей захотелось самостоятельного развития.

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