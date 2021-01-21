Руки привязали к кровати: Соня Присс в ночной сорочке поделилась кадрами со съемок «Крепостной»

Актриса Соня Присс, которая получила широкую известность после выхода на экраны картины «Серебряные коньки», в Instagram поделилась кадрами со съемок нового сезона сериала «Крепостная», где она играет главную роль.

На красивых фотографиях актриса лежит на кровати в белой ночной сорочке и улыбается. При этом ее руки привязаны к кровати.

Напомним, что в новом сезоне сериала «Крепостная» Соня Присс заменила свою коллегу звезду «Гусара» Екатерину Ковальчук. Ранее актриса отмечала, что произошла недоговоренность сторон, поэтому ее не будет в новом сезоне «Крепостной». Также она желала удачи Соне Присс и просила не смешивать эту историю с политикой.

Сериал «Крепостная» — костюмированная телевизионная драма. Премьера состоялась в феврале 2019 года на украинском канале СТБ. Сейчас активно идут съемки третьего и четвертого сезона. Их покажут на телеэкранах в 2021 году.

Смотрите также: