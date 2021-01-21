Ольга «государство не просило вас рожать» Глацких в черном бикини нырнула в крещенскую купель

Олимпийская чемпионка греческих Афин 2004 года по художественной гимнастике в групповых упражнениях Ольга Глацких в сторис Instagram поделилась кадрами с крещенских купаний. На записи чемпионка в черном бикини спускается в прорубь и ныряет в ледяную воду. При этом она несколько раз перекрестилась. Надо отметить, что у 31-летней красавицы прекрасная фигура.

«С крещением Господня», — подписала она запись.

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Напомним, что Ольга Глацких получила широкую известность в 2018 году. Тогда на встрече со школьниками в Кировграде она произнесла свои «знаменитые» слова, которые ей припоминают до сих пор.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, ну, то есть, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности». Ольга Глацких

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