«Куколка»: невестка Орбакайте в белоснежном купальнике подразнила точеными формами

Алена Краснова три года назад стала частью звездной семьи. Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков полюбил эффектную блондинку. Музыкант был очарован девушкой, поэтому сначала дождался ее совершеннолетия, а вскоре они сыграли свадьбу. Пара живет в столичной квартире, подаренной Аллой Пугачевой, а также они часто ездят на бывшую дачу Примадонны у реки Истра. Возлюбленная Никиты там занимается йогой и устраивает фотосессии.

Невестка Орбакайте работает моделью, поэтому следит за своей фигурой. Она бегает, занимается катанием на сноуборде и другими видами спорта. А после новогодних каникул девушка стала ходить на массаж. Накануне она похвасталась тем, как выглядит, несмотря не несколько недель сидения дома. Алена позировала у зеркала в белоснежном купальнике. Она покрасовалась, засветив стройные ноги и округлые бедра.

Поклонники были сражены красотой модели. Многие отметили, что Никите можно позавидовать. «Боги, какая фигурка», «Нереальная красота», «Куколка», «Никите надо быть бдительным, такую и увести могут», «Результат — отвал бошки», «Очень хрупкая и красивая», «Прям тоненькая, нежная, ангелочек», «Вам так идет», «Загорелая еще», «Алена, просто бомбически выглядишь», — прокомментировали пост подписчики.

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