«Шаловливые виды»: Седокова в откровенном лифе сразила фанатов подпрыгивающей грудью

Анна Седокова раньше выступала в составе группы «ВИА Гра». Теперь девушка выступает сольно и имеет армию поклонников. Певица обладает эффектной внешностью. После третьих родов сбросить лишний вес ей было сложно. Она много тренировалась, но злопыхатели подвергали критике ее пышные формы. В итоге артистка стала любить себя такой, какая она есть. Более того, девушка научилась выгодно подчеркивать достоинства фигуры.

Недавно Анна улетела отдыхать на море. Она проводит время с дочкой Моникой, которая живет со своим отцом Максимом Чернявским. Публиковать фото с наследницей ей запретил суд, поэтому певица дразнит поклонников исключительно своими пляжными фото. На днях она показала свои формы в нюдовом купальнике. Теперь Седокова крупным планом сняла колыхающийся бюст в миниатюрном лифе.

На машине для гольфа девушка добралась до пляжа. При этом она сразила фанатов своей сочной и подпрыгивающей грудью. На пляже певица уже запечатлела свои ноги на фоне лазурной воды.

Седокова получила сотни комплиментов. Многие не могли поверить, что многодетная мама может так выглядеть «Аня, вы же с ума сведете», «Сочненько», «Шаловливые виды», «Ой, как перекатываются. Это вы маслом намазали?», «Фигура — бомба», «Как муж на это смотрит?», «Очень смелое декольте, мимо не пройти», «Аня, хватит уже», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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