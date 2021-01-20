35-летие с подругами: Мария Погребняк в шубе цвета фуксии приехала на вечеринку Ольги Бузовой

Телеведущая устроила застолье в столичном ресторане в честь 35-летия. Она была расстроена лишь тем, что мама к ней не смогла приехать. Зато ее окружили верные подруги.

Ольга Бузова всегда отличалась искренностью. Когда она еще была участницей «Дома-2», то не сдерживала эмоции. Многие поклонники полюбили ее именно за это. Теперь девушка стала настоящей знаменитостью, но при этом она не забывает про родных и радуется даже мелочам. После отдыха на Мальдивах телеведущая вернулась в Москву за несколько дней до дня рождения. Она заранее стала готовиться к этому событию, так как в этом году отмечает юбилей.

В одном из столичных ресторанов Ольга устроила вечеринку. Она сняла все помещение. Для такого случая девушка облачилась в золотое платье с открытой спиной и стразами. Туфли-лодочки дополняли ее образ. Пришли поздравить ее родные: отец Игорь Дмитриевич и сестра Анна, которая недавно перенесла инсульт. А вот мама Ирина не смогла приехать на праздник. Оказалось, что день рождения Бузовой омрачила болезнь ее бабушки, которая живет в Литве.

Но вечером забыла о грусти, так как ей стали вручать подарки, а также поздравлять подруги. Не забыла про особенный день и одна из лучших подруг девушки Мария Погребняк. Жена известного футболиста появилась в ресторане в черном наряде, который разбавила шубой цвета фуксия. По всей видимости, она специально выбрала наряд в розовом оттенке, так как звезда выпустила новую песню «Розовые очки».

После поздравлений все сели за стол, на котором были нарезки, мясо, овощи, фрукты и разные изысканные блюда. Развлекали гостей иллюзионисты. Так, мужчина превратил рисунок рыбки, который нарисовала Ольга, в живую рыбку, оказавшуюся в бокале.

Кульминацией вечера стал салют. Бузова вышла на улицу в алой шубе. К этому моменту к ней приехал ее бойфренд Дава. Он был облачен во фрак. Блогер нежно обнял возлюбленную.

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