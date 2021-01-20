Скрытый механизм в стене: Галкин вместе с сыном Гарри устроил «операцию» по замене лампочек

Телеведущий снял на видео, как ему приходится заморачиваться, чтобы главное освещение в холле, люстра 19 века, идеально работала.

Максим Галкин не скрывает, что в замке в деревне Грязь все делал сам. Артист продумывал дизайн и длительное время обустраивал семейное гнездышко с Аллой Пугачевой. Постепенно у них появились гаргульи у входа в замок и на фасадах, а во дворе есть настоящее произведение искусства, созданное скульптором. А не так давно на втором этаже дома юморист показал стеклянный пол. Теперь он решил раскрыть еще один секрет замка.

Галкин снял на видео, как меняются лампочки в антикварной люстре, которая висит в холле. Оказалось, что для начала ее нужно спустить вниз с помощью специального механизма. Он нажал на кнопку, а цепочка с люстрой медленно опустилась.

«Она обесточивается, поэтому нужно сразу запомнить, какие лампочки перегорели», — признался он.

Семилетний Гарри на этот раз помогал папе. Под его руководством он выкручивал старые лампы и вкручивал новые. Там, где мальчик не доставал, эту работу выполнил сам Максим. Потом он отправился наверх и продемонстрировал, как люстра возвращается на свое место.

«Где ты держишь кнопку? Я не дотянусь», — уточнил Гарри. «А это специально, чтобы ты не достал», — пошутил артист.

Затем Галкин запечатлел, как его сын подошел к стене и прокрутил ручку. Сразу летучая мышь замахала крыльями, а рамка поднялась. там оказался скрытый экран. С помощью него шоумен вновь подключил люстру к току.

«Я будучи во Франции долго искал подходящую по размеру для холла люстру. Пока несколько лет назад не нашел на заштатном аукционе огромную старую деревянную люстру середины 19 века. У меня всегда была мечта открыть шедевр в горе мусора, чтобы произведение было выдающееся, а цена мизерная. И вот, наконец, мне это удалось», — рассказал Максим. «Я установил за потолком подъемный механизм, облегчающий мытье и замену лампочек. Гарик обожает все механизмы, поэтому мы меняем лампочки вместе», — похвастался он.

Поклонники восхитились тем, какой у пары смышленый сын. Многие отметили, что из него может вырасти прекрасный механик. «Мастера на все руки! Гарик настоящий хозяин растет», «Ого! Прямо целая операция», «Гарри умничка, папин помощник растет», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: