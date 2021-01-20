«Мой!»: Юлия Меньшова в кремовом пальто запечатлелась в обнимку с мужем

Юлия Меньшова является дочкой Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Она, конечно, не раз снималась в кино, как и ее родители. Однако в последние годы женщина больше проявляет себя как телеведущая. Поклонники с радостью следят за ее жизнью. Дочка режиссера давно замужем за Игорем Гординым. У них есть двое детей: 23-летний сын Андрей и 17-летняя дочка Таисия. Она часто показывает, какие делает прически и хвастается нарядами, а вот семейные фото публикует редко.

После праздников Юлия решила объяснить, почему кажется, что она прячет мужа-актера. Она опубликовала трогательное фото, на котором предстала в кремовом пальто. Телеведущая обнимала Гордина со спины. При этом мужчина тоже был элегантно одет в темно-серое пальто с шарфом.

«Мой! Чтобы вы не говорили, что я его скрываю. Показываю нечасто, да. Потому что Игорь принадлежит к уникальному типу людей, которые даже став артистами, максимально избегают публичности. Мне это не мешает: за долгие годы я уже изучила узкий лаз в его нору, над которой висит табличка „ушел в себя“. Фотографироваться Игорь тоже не очень любит, но иногда его можно — цап! — и захватить в плен… объектива», — пояснила знаменитость.

Поклонники отметили, что Юлия все делает правильно. Многие одарили пару комплиментами и признались, что они безумно гармонично смотрятся вместе. «Согласитесь, есть особая прелесть во взаимоотношениях пары, где закрытость одного красиво обрамляется открытостью другого? Инь и янь», «Прекрасная пара, очень красивые люди!», «Настоящий мужчина», «Вы очень красивая пара. И в глазах читается, что и счастливая тоже», «Ваш Игорь так нежно держит ваши руки..!!! Очень трогательно», — прокомментировали пост подписчики.

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