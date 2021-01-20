«Лиф явно маловат»: Елизавета Боярская поделилась редким фото в мини-бикини

Актриса решила завершить отпуск красочным и очень смелым кадром. Она отказалась от макияжа и укладки.

Елизавета Боярская родилась в знаменитой семьей. Однако теперь и ее имя стало значимым в кино и театре. На счету девушки десятки ролей, включая Анну Каренину. Не так давно актриса снова переехала жить в Санкт-Петербург. Она с радостью следит за своим мужем Максимом Матвеевым. У пары подрастают сыновья Андрей и Григорий. Обычно они много работают, но новогодние праздники влюбленные провели сначала на горнолыжном курорте, а потом пара уехала на море.

Боярская всегда старается выглядеть утонченно. Она крайне редко раздевается на публике. В отличие от многих коллег, кадры с отдыха актриса не публиковала, лишь изредка демонстрируя местные красоты природы. Но 20 января она сделал исключение и выложила достаточно смелый кадр. Елизавета позировала в темно-фиолетовом мини-бикини и без макияжа. Она продемонстрировала изящную грудь без пуш-ап.

«Так, в воскресенье Карамазовы, в воскресенье Карамазовы, Карамазовы в воскресенье. Вы серьезно?» — напомнила она себе о работе.

А вот поклонники были восхищены точеной фигурой актрисы. Многие отметили, что мама двоих детей находится в отличной форме. «Вы прекрасны без макияжа», «Юна, аки 18 летняя студентка!», «Какая красивая!», «Лиф явно маловат», «Вот она естественная красота», «Словно девочка с внимательным и умным взглядом», «Хороша», «Умиротворенный и счастливый взгляд», — прокомментировали пост подписчики.

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