Встреча неизбежна: Меган Маркл и Кейт Миддлтон выйдут в свет вместе

Меган Маркл и принц Гарри планируют вернуться в Лондон этим летом. Герцоги Сассекские хотят преподнести подарок королеве Елизавете II на ее 95-летие. Правда, день рождения у нее будет в апреле, а вот празднества запланированы на лето.

В последний раз Меган Маркл и Кейт Миддлтон виделись перед отъездом герцогов Сассекских за океан и уже тогда практически не разговаривали. Ведь герцоги Кембриджские были обижены на Меган и Гарри за их решение. Теперь же, как пишет Mirror, отношения между братьями наладились. Они много разговаривают по видеосвязи, поздравляют друг друга с праздниками.

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В июле же они воссоединяться еще и для того, чтобы принять участие в церемонии открытия памятника принцессе Диане. Мероприятие запланировано на 1 июля. В этот день принцессе Уэльской исполнилось бы 60 лет.

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