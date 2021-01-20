Яна Кошкина в элегантной шляпке и брюках клеш зазывно распахнула блузку у рояля

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram поделилась кадрами видео, которые способны свести с ума любого мужчину. На записи она позирует у рояля в элегантной шляпке и брюках клеш. При этом она распахнула свою белую блузку, так что можно без проблем увидеть ее красивый бюст нереальных размеров.

«Кто еще остался в новогодние праздники без «Оливьешечки», — подписала она кадры видеозаписи.

«Красотка, Яночка!! Ну нельзя быть красивой такой», «Яна, как теперь уснуть?!», «Яночка, вы, конечно, неотразимы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Яне Кошкиной приписывали одно время бурный роман с юмористом и резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым. Телеведущая даже приходила на программу и «сваталась» за шоумена, который, как известно, в прошлом году расстался с женой актрисой Кристиной Асмус. Звезды разыграли смешную сценку в эфире «Камеди Клаб» и изрядно повесели публику.

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