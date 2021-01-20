«Так нежно»: Настя Каменских в облегающем платье и без лифчика засветила наливную грудь

Настя Каменских уже не первый год выступает сольно. Она старается завоевывать новую аудиторию, исполняя песни на испанском языке. К тому же, после замужества певица стала одеваться еще более женственно. Она подчеркивает достоинства своей фигуры, облачаясь в мини-платья и короткие шорты. Недавно артистка провела время на Мальдивах, где даже исполнила горячий тверк на публике.

На днях Настя вернулась в Киев, однако она припасла несколько смелых фото для поклонников. Накануне девушка показала, как позировала в душе в топе и шортах. Теперь она предстала на песчаном пляже в облегающем салатовом платье с декольте на пуговицах. Певица не стала надевать лифчик, засветив свою округлую грудь и следы от купальника на коже. Каменских была без макияжа и с влажными волосами.

Нежные кадры очаровали поклонников. Многие признались, что так певица выглядит еще привлекательнее, чем обычно. «Ой, девочка», «Симпатичная женщина!», «Восхитительная», «Так нежно», «Идеальное фото», «Грудь же видно! Это что делается?! Стыдоба», «Красивая нереально», «Очень нежно, ангельская внешность», «Лучше, чем голые телеса», «Вот такая любовь», «Круто, лучшее фото дня», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: