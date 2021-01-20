«Животик не скрыть»: Нюша в прозрачном топе и на шпильках устроила горячие танцы

Нюша давно стала женой и мамой. К 30 годам девушка обзавелась семьей, о которой мечтала. При этом для поклонников она остается прежней певицей, которая умеет давать жару на сцене. К слову, после родов она быстро вернулась в форму. В минувшем году артистка даже выпустила совместный трек с Егором Кридом. Она старается не отставать от популярных блогеров и снимает ролики для «ТикТока».

На новогодних каникулах Нюша отдыхала с семьей, а теперь она вернулась к работе. Накануне девушка побывала на съемках шоу, где предстала в платье-сорочке и показала откровенное декольте. Но для съемок нового ролика певица выбрала более привычный, но пикантный образ. Она облачилась в широкие штаны цвета фуксия и прозрачный топ. Наряд дополнили босоножки на шпильке. Девушка эротично двигалась, демонстрируя все прелести фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие отметили, что раньше Нюша была не такой сексуальной. «Когда хочешь привлечь внимание Крида», «Покруче молодых», «Я одна вижу животик?», «Кошачья грация», «Мать, какие виды», «Такой животик уже, легкой беременности», «Снова беременна?», «Животик не скрыть», — прокомментировали пост подписчики. В очередной раз певицу заподозрили в беременности. Однако пока Нюша не отреагировала на слухи.

Напомним, что она воспитывает дочку Симбу, а также тепло общается с сыновьями мужа от прошлых отношений. Артистка не скрывает, что мечтала о большой семье.

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