Михалкова в белоснежной футболке и шортиках телесного цвета окунулась в крещенскую прорубь

Бывшая звезда «Уральских пельменей» отметила, что Крещение — один из главных праздников для миллионов россиян.

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram поделилась кадрами с крещенских купаний. По ее словам, теплолюбивые друзья отговаривали ее окунаться в прорубь, говоря, что это опасно, но она все равно пошла.

По словам Михалковой, Крещение – один из главных праздников для православных россиян. Он помогает ей укрепить веру в себя.

«А ведь это очень важно! Поэтому я счастлива, что с каждым годом крещенские купания привлекают все больше людей. С праздником! В этом году купальнику предпочла белоснежную футболку и шортики телесного цвета. На мой взгляд — это более уместно». Юлия Михалкова

Напомним, что Юлия Михалкова чуть больше года назад покинула «Уральские пельмени». Как отмечал один из лидеров коллектива Сергей Исаев, Михалкова захотела войти в состав акционеров, но ей был дан от ворот поворот. После этого звезда, что называется, хлопнула дверью.

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