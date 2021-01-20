«Всегда мечтала покорить Гавайи!»: Клава Кока в голубом бикини сверкнула прелестной грудью

Звезда отправилась на отдых на другой конец земли.

Певица Клава Кока в Instagram похвасталась своей великолепной фигурой в голубом бикини. На кадре яркая исполнительница запечатлена на Гавайях, куда она несколько дней назад отправилась на отдых. Надо признать, что 24-летняя певица просто невероятная красотка.

«Отпуск на краю света. Всегда мечтала покорить Гавайи! А куда бы вы хотели рвануть прямо сейчас?» Клава Кока

«Клава, как можно быть такой красивой», «Мать, я ослепла от твоей красоты», «Так нравятся эти цветочки на тебе. Какую-то особенную атмосферу придают», «Кажется, у меня будут новые обои на телефоне. Влюбился в эти снимки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Клава Кока — ведущая солистка лейбла Black Star. После победы в 2015 году в кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписали контракт. Также Клава Кока получила широкую известность благодаря программе «Орел и решка» на телеканале «Пятница!».

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