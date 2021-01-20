«Похорошел и посвежел»: бывший муж Лолиты Милявской поделился кадром из крещенской проруби

Тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов поблагодарил всех за поздравление с 46-летием.

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов в Instagram разместил кадр из крещенской проруби. Спортсмен запечатлен на снимке в воде. Надо отметить, что Иванов, которому несколько дней назад исполнилось 46 лет, прекрасно выглядит. Все неприятности, связанные с разводом с певицей, остались далеко в прошлом.

«Друзья, всем огромное спасибо за добрые слова и теплые поздравления! И что бы два раза не вставать — всех с Крещением!»

Дмитрий Иванов

«Похорошел и посвежел», «Дима, пусть крещенская вода смоет все ненастья, исцелит тело и душу, с праздником», «С Крещением, дорогой Дмитрий. Вы отлично выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Иванов и Лолита Милявская прожили в браке около десяти лет. Позже исполнительница узнала, что тренер по игре в сквош ей изменял. Сам он уверял, что новая возлюбленная Ольга Кулиева в его жизни появилась уже после расставания с Лолитой.

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