«Я думаю, что пойду на пляж»: Дарина Эрвин в бикини с шикарной грудью понежилась на побережье

Жена продюсера Александра Цекало, молодая художница Дарина Эрвин в Instagram показала красивый кадр со своего отдыха на океанском побережье. На снимке она запечатлена в бикини. Можно увидеть и разглядеть ее великолепную грудь. Формы у жены Александра Цекало вызывают восхищение.

«Каждый должен во что-то верить. Я думаю, что пойду на пляж». Дарина Эрвин

«Дарина, вы просто прекрасны», «Бесподобная фигура», «Саше Цекало, конечно, сильно повезло с вами. Невероятная красотка. Ваша грудь может свести с ума любого мужчину», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Дарина Эрвин и Александр Цекало сыграли свадьбу в начале 2019 года в Беверли-Хиллз. Продюсер на 30 лет старше своей молодой возлюбленной. Вскоре они вместе отправились в свадебное путешествие по городам Италии. Не так давно Дарина Эрвин снялась в продолжении сериала «Мажор». Интересно, что продюсером картины как раз выступил Александр Цекало.

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