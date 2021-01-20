«Глаза в глаза»: экс-муж Арнтгольц не упустил из виду горячий снимок Горбань

Маша Горбань в очередной раз привлекла внимание поклонников. Не остался в стороне от обсуждения горячих снимков экранной «жены» Дмитрия Нагиева и экс-супруг Татьяны Арнтгольц. Так, Иван Жидков восхитился красотой актрисы из сериала «Кухня», оставив шутливый комментарий под ее пикантным фото. Судя по словам артиста, его «привлекли» не шикарные формы Маши, он пытался рассмотреть ее глаза.

Мария знает все свои лучшие ракурсы. Девушка то и дело хвастается изящной талией и пышным декольте. Природа щедро наградила звезду волнующими округлостями.

«Глаза в глаза!» — восхищенно написал Иван Жидков, лишившись дара речи при виде экзотической красоты красавицы-блондинки. «Что-то напряглось под лифом?!», «Ух, какая!! Горяча», «Суперское фото, милашка», «Вот это эстетика», «Шикарная!!», «Загар топчик», «Вся такая бронзовая», «Чувственно», «Хочется тесемочки развязать», «А где фото голышом?!» — отметили фолловеры.

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