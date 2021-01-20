«Мудрая женщина и талантливый писатель»: Кончаловский поделился редким кадром с мамой и братом

Режиссер Андрей Кончаловский в Instagram поделился редким кадром со своим братом, не менее известным режиссером Никитой Михалковым, и мамой Натальей Петровной Кончаловской. На кадре любящие сыновья сидят рядом с родительницей за одним столом.

«19 января день рождения моей мамы Натальи Петровны Кончаловской. Мудрой женщины, талантливого писателя и переводчика. Для меня это день ее памяти. В 1982 году мама перевела на русский язык знаменитую песню Шарля Азнавура «Вечная любовь». Шарль нередко потом исполнял строки этой песни именно на русском».

Андрей Кончаловский

«Какая прелестная фотокарточка. Расскажите больше о своей маме», «Ваша мама на этом снимке очень счастливая женщина», «Любим и уважаем вашу большую семью», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Кончаловская — знаменитая советская поэтесса, детская писательница и переводчица. Она умерла в 1988 году в Москве, прожив 85 лет.

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