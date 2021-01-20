Все нарядились: Павел Воля привел Ляйсан Утяшеву и подросших детей на свой концерт в Дубае

Шоумен порезвился с наследниками перед тем, как предстать перед публикой.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля для многих являются олицетворением гармоничной семьи. Экс-гимнастка подарила юмористу двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Несмотря на занятость на работе, они регулярно устраивают поездки и ездят на море. Так как телеведущая стала чаще выходить в свет и заниматься с собственным коллективом, то резидент Comedy Club зачастую приглядывает за наследниками.

Недавно Утяшева и Воля отдохнули на Мальдивах вместе с малышами. Они наслаждались теплой погодой и спокойствием. А на днях супруги прилетели в Дубай, где поселились в роскошном отеле. Они катались на Rolls-Royce, водили детей в пустыню и местный зоопарк. А 19 января пара неожиданно принарядилась. Ляйсан надела элегантный черный костюм, состоящий из брюк палаццо и жакета. В одной цветовой гамме с ней оделись и Павел, и даже семилетний Роберт. Дочка же выбрала светлый наряд.

«Ну что, концерт у папы сегодня!» — отметила телеведущая.

Они продефилировали по пустому залу под руку. Потом Воля стал резвиться с детьми. «Молодой джентльмен тоже готовится выступать, очень хочет», — заявила Утяшева, показывая сына. Юморист потом покружил мальчика на руках. Затем Роберт вместе с сестрой вцепился в ноги отца.

«Проходит саунд-чек. Какие ноги тяжелые! Отяжелели ноги! Я „плюс два“ выступать буду», — пошутил артист.

Постепенно зал наполнился зрителями. По всей видимости, шоумену удалось собрать полный зал. Скорее всего, уже по традиции он признался в любви семье со сцены.

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