«Ух, Агата! Какие формы!»: Муцениеце в топе-бюстье смутила мужчин откровенным декольте

Агата Муцениеце уже год привыкает к новой жизни. Она рассталась с Павлом Прилучным, с которым была в браке почти 9 лет. Девушка не скрывала, что ее муж был вспыльчивым и любил, когда она сидела дома. Актриса родила от него двоих детей, но мечтала не сидеть в декрете, а блистать в кино. После развода она не только преобразилась, постройнев и сменив имидж, но и стала сниматься в новых проектах, как и мечтала раньше.

В декабре Агата отдохнула на Мальдивах, где успела загореть. Теперь она делится кадрами со съемок. Ей доставляет удовольствие перевоплощение в красоток. На днях актриса в черном мини-платье и ботфортах устраивала зажигательные танцы. Теперь на съемочной площадке она появилась в топе-бюстье с пайетками и жакете каштанового цвета. Муцениеце покрасовалась на камеру, а потом показала коллег по работе, которые явно были смущены ее видом и застенчиво улыбались.

«Видите, сколько света надо, чтобы снять крупный план», — заявила звезда.

В перерыве Агата легла на кровать и запечатлела свой роскошный бюст крупным планом. Она сделала вид, что поет хит «Давай с тобой сыграем в прятки. Ты найдешь себе совсем другую».

Не только коллеги, но и поклонники восхитились пышными формами артистки. Особенное внимание привлекла родинка, расположенная в самой ложбинке. «Ух, Агата! Какие формы!», «Какие сочники», «Родинка прям во впадине», «С вами нельзя работать, взгляд будет падать», «Прям сочная девочка», «Такая стройная и сексуальная», — прокомментировали кадры подписчики.

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