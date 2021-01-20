«Вот это рельефный живот!»: 37-летняя Алсу в микрошортах обнажила точеную фигуру

Певица после отпуска вернулась к тренировкам. Она позволила себе впервые за долгое время показать, как выглядит ее фигура после родов.

Алсу редко появляется на публике. Она в минувшем году была одна из первых, кто стал соблюдать режим самоизоляции. Певица проводила с дочками Сафиной и Микеллой целые дни, а также играла с сыном Рафаэлем, которого редко показывает публике. И даже, когда сильные меры безопасно в связи с пандемией были сняты, артистка предпочла себя обезопасить и не давала концерты. А в декабре она улетела с семьей отдыхать в Дубай.

Несмотря на то, что Алсу вела активный образ жизни, много гуляла, каталась на машине с мужем и даже веселилась на концерте Григория Лепса, праздники отразились на ее фигуре. По возвращению в Москву певица сразу вернулась к тренировкам. Обычно она не публикует смелых фото, предпочитая избегать вульгарности. Но на этот раз мама троих детей запечатлела себя в футболке и микрошортах. Она обнажила свой живот.

«Праздники закончились! Возвращаемся к прокачке пресса», — заявила она.

Девушка позировала без макияжа и укладки. 37-летняя Алсу продемонстрировала точеную и подтянутую фигуру, вызвав восторг у поклонников. Многие даже не подозревали, что после третьих родов она привела себя в такую форму. «Какой внушительный пресс», «Вот это рельефный живот!», «Вы и так прекрасны», «Ну как? Как у вас получается так выглядеть?», «Я и до праздников такой живот у себя не видела», «Какая вы красотка, прям фито-няшка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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