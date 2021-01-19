«Вся вода святая»: 49-летняя Орбакайте в мини-бикини элегантно нырнула в бассейн, засветив пышный бюст

Певица поздравила поклонников с Крещением и поделилась кадрами с отдыха. Она тоже искупалась, но не в холодной проруби.

Кристина Орбакайте еще в декабре улетела в США. Она успела отсняться в новогодних концертах и передачах, а потом воссоединилась с семьей. У нее уже давно есть квартира в Нью-Йорке. Не удивительно, что дочка артистки Клавдия ходит в американскую школу. Но певица лишь в декабре каталась на фигурных коньках и играла в снегу. А вот в январе она с наследницей и мужем Михаилом Земцовым приехала отдыхать в Майами.

Недавно Кристина слетала на Багамы. Она повеселилась на островах с Филиппом Киркоровым. Певица увидела свинок, игуан и других животных, живущих там. А потом она вернулась в Майами и устроила застолье в ресторане в честь дня рождения возлюбленного. Не забыла артистка и про праздник Крещения. Орбакайте в мини-бикини запечатлелась у бассейна. Она поздравила поклонников и показала, как соблазнительно ныряет в теплую воду.

«Верю в то, что в Крещение вся вода святая, а не только в проруби», — отметила звезда.

Певица продемонстрировала упругую грудь и плоский живот. «Точно волшебная», — заявил Влад Лисовец. «Красотка нереальна», «Кристиночка милая, и вас тоже с Крещением!», «Ну в такой воде грех не искупаться, я бы тоже нырнула», «Как красиво», «Роскошная грудь», «Ох, какая фигура», «Вот это нереально прекрасно», «Кристина, круто», «Вот вы в прекрасной форме», «Вам же скоро 50! Ого», — прокомментировали пост подписчики.

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