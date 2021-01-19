«Дурашечка моя!»: Водянова устроила вечерние игры с щенком и младшими детьми от Арно

Модель поделилась редкими семейными кадрами. Девушка сначала сама устроила ласки с собакой Кофе, а потом стала свидетелем того, как ее наследники придумали свою игру с новым членом семьи.

Наталья Водянова в этом году отметит 10-ю годовщину совместной жизни с французским миллиардером Антуаном Арно. Они вместе воспитывают сыновей Максима и Романа. Также с девушкой живут и ее дети от первого брака: Лукас, Нева и Виктор. Модель всегда старается выходные посвящать своим детям. Однако недавно она покинула свой особняк в Париже, чтобы увидеться с сестрой в Амстердаме. Но эта поездка оказалась недолгой.

Накануне Наталья показала, как радостно ее встретил кот Галилео. А несколько месяцев назад в семье модели произошло пополнение. Они взяли щенка девочку, которой дали кличку Кофе. По приезде домой модель не удержалась и понежилась с щенком. Девушка была облачена в черное платье с цветочным принтом. Водянова тискала щенка и давала питомцу себя облизывать.

«Ты дурашечка моя! Кто такая красотка? Кофе! Нельзя кусаться, это что такое?» — говорила она.

А потом модель стала свидетельницей того, как с собакой стали играть дети. Ее младшие сыновья стали бегать по дому с пледом. Один конец держал Роман, а другой — Кофе. Их преследовал подросший Максим.

«И улыбка, без сомнения, не покинет больше вас (и нас!!!)» — отметила звезда.

Поклонники восхитились не только тем, как выглядит многодетная мама, но и ее семейной идиллией. «Всегда лучезарна и прекрасна», «Счастье быть такой счастливой», «И даже собака улыбается! Со счастливым человеком рядом всем хорошо!», «Наталья, вы прекрасны», «Как у вас хорошо дома», «Дети прям счастливы», — прокомментировали пост подписчики.

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