«Ох, богиня!»: Анна Седокова в «голом» бикини подразнила округлой грудью весь пляж

Певица заверяла, что откровенного контента больше будет, но на отдыхе девушка снова оголилась.

Анна Седокова не скрывает, что всегда обладала эффектной внешностью. После третьих родов она не могла похудеть, даже упорно занимаясь спортом. В итоге формы артистки стали пышными и упругими. Теперь она еще чаще оголяется, чем обычно. В прошлом году певица вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Он во врем поддерживает избранницу и порой участвует в ее пикантных фотосессиях.

Недавно Анна завила, что ее контент в соцсетях будет другим. Она показала фанатам смелое фото с мужем, на котором предстала в откровенном платье. Однако оказавшись на отдыхе певица не удержалась. Она снова стала делится смелыми фото и видео. На этот раз Седокова облачилась в нюдовое бикини, которое сливалось с ее кожей. Наряд не только подчеркнул округлости ее фигуры, но и позволил блеснуть роскошной грудью.

Певица привлекла к себе внимание всего пляжа. Даже кошка загляделась на девушку. Для животного артистка даже привезла молоко на побережье.

«Кошки — это хорошо. Они не говорят и не делают ничего без необходимости», — отметила звезда.

А вот поклонники были сражены ее выдающейся фигурой. «Шикарна, как всегда», «Ох, богиня! Аня, ты прекрасна», «Анечка, ты такая аппетитная, взгляд не отвести», «Я думала это Кимуся Кардашьян», «А зачем голая, больше не кому показать?», «А бугры греха настоящие?», «Вот она — женская красота воплоти», — прокомментировали пост подписчики.

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