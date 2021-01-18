«Братан, спасай»: Самойлова на Мальдивах захотела «утопить» Джигана, просящего помощи у Тимати

Музыкант Джиган в Instagram разместил забавный кадр с Мальдив, на котором можно увидеть его с женой моделью Оксаной Самойловой. При этом супруга на снимке взяла мужа за ногу и понесла «топить» в море. Рэпер же со своей стороны молит о пощаде и просит защиты у давнего друга коллеги Тимати.

«Братан», спасай», — подписал кадр Джиган и отметил Тимати. При этом на песке можно увидеть надпись огромными буквами: «Help».

«Давно пора его утопить», «Обожаем вашу семью за чувство юмора», «Какие вы клевые. Хочется верить, что все ваши невзгоды и беды остались в прошлом», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что чуть меньше года назад вскоре после рождения в звездной семье сына Джиган, что называется, ударился во все тяжкие. Он стал беспробудно пить и изменять жене. Причем все семейство в это время находилось в США. В итоге рэпер угодил в рехаб, где провел несколько дней. В последние месяцы Джиган ведет себя как добропорядочный семьянин. Самойлова его простила. Он постоянно выкладывает совместные снимки с любимой женой и их четырьмя детьми.

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