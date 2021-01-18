Мария Шукшина показала подросшего двухлетнего внука Марка, который уже хорошо разговаривает

Как известно, мальчик с недавних пор живет в ее семье.

Актриса Мария Шукшина в сторис Instagram показала видеозапись со своим двухлетним внуком Марком Касаткиным. Мальчик уже неплохо говорит. Он, кстати, очень похож на свою звездную бабушку.

Напомним, что несколько месяцев назад Мария Шукшина забрала Марка жить к себе. Мать ребенка Фрейя Зильбер, которая в свое время была частым гостем на различных телевизионных шоу, как известно, имеет проблемы с наркотиками. В итоге было принято решение, что мальчику будет лучше в доме бабушки. Отцом ребенка является сын актрисы Макар Касаткин. Он появился на свет в 1997 году от второго брака звезды с бизнесменом Алексеем Касаткиным.

Добавим, что Марку в этом году исполнится уже три годика. Видно, что ему очень хороша с бабушкой, которая сейчас заботится о нем.

Заметим, что Марк не единственный внук актрисы. У ее дочери Анны Трегубенко есть сын Вячеслав. Ребенку уже шесть лет. Как известно, у Марии Шукшиной есть еще два своих сына-близнеца Фома и Фока. Их отец юрист Борис Вишняков. Ребятам уже по 15 лет.

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