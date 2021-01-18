«22 на шее, 8 на кисти, 11 на другой»: Тимати похвастался драгоценностями на 41 миллион рублей

Рэпер посоветовал своему другу Моргенштерну больше работать, чтобы достичь таких же богатств.

Рэпер Тимати в сторис Instagram знатно потроллил своего друга рэпера Моргенштерна, который, как известно, любит хвастаться богатствами. Он разместил видео, на котором показал драгоценности, которые, возможно, ему даже не принадлежат.

На шее у рэпера можно увидеть золотую цепочку. На кисти шикарный браслет, а на другой руке дорогие часы. Общая стоимость драгоценностей составляет 41 миллион рублей.

«22 на шее, 8 на кисти, 11 на другой. Мне чуть больше тридцати. Я Гучи дед, понял? Работайте, молодежь, работайте», — заявил он на кадрах видеозаписи и посвятил свои слова Моргенштерну.

Напомним, что рэпер Тимати получил известность благодаря четвертой «Фабрике звезд». Сегодня он один из самых известных и популярных музыкантов страны. У Тимати двое детей. Дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от другой модели Анастасии Решетовой. С девушками певец расстался. Свою любовь он постарается найти на шоу «Холостяк», которое вскоре начнут показывать на канале ТНТ.

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