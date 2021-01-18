Нелли Ермолаева в черных трусиках расположилась на огромной кровати, прикрывшись одеялом

Дизайнер модной одежды и певица Нелли Ермолаева в Instagram разместила красивый кадр, на котором она запечатлена неизвестным фотографом на огромной кровати. При этом на девушке можно увидеть только черные трусики. Она лежит топлес. Надо отметить, что у Нелли фантастическая по красоте фигура. Она просто блестяще выглядит.

Напомним, что Нелли Ермолаева широкому кругу известна благодаря участию в скандальном проекте «Дом-2». После школы она работала в модельном бизнесе, потом администратором в ресторане, а затем решила отправиться на кастинг, который в корне изменил ее жизнь.

На шоу она встретила своего будущего мужа Никиту Кузнецова. Их свадьба состоялась в 2011 году в итальянской Вероне. К сожалению, счастье молодой пары было недолгим. Они расстались. Причем вскоре Никита Кузнецов вернулся на «Дом-2», а вот Нелли Ермолаева занялась своими проектами.

В 2016 году Нелли Ермолаевы сыграла свадьбу с владельцем сети московских ресторанов Кириллом Андреевым. Через два года у них появился на свет сын Мирон, а еще через год пара прекратила свои отношения. При этом с отцом своего ребенка Ермолаева продолжает общаться.

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