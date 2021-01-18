Тутберидзе поделилась кадрами проката дочери со Смолкиным на льду замерзшего озера в США

Пара в этот момент находилась в американском городе Уолд Лейк.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram поделилась кадрами невероятно красивого проката своей восемнадцатилетней дочери Дианы Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина на льду замерзшего озера в американском городе Уолд Лейк. Влюбленные очень красиво подвигались по льду под музыку.

Сама Тутберидзе поставила сердечко под кадрами размещенного видео. Как известно, она относится к бойфренду своей дочери Глебу Смолкину как к родному сыну.

«Неожиданно восхитительно. Браво Глеб и Диана», «Как восхитительно. Молодые, красивые, глаз от них невозможно отвести», «Красота. Скучаем по ним на соревнованиях. Но сейчас главное это, конечно, здоровье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Глеб Смолкин и Диана Дэвис вместе выступают в танцах на льду. На последнем чемпионате мира среди юниоров, который прошел весной 2020 года, они заняли пятое место.

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