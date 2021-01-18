«Трогательный момент»: фанаты Кравченко нашли кадр из «Сватов», где она плачет от счастья вместе с Кошмал

Фанаты актрисы Татьяны Кравченко в Instagram опубликовали красивый кадр из финального эпизода шестых «Сватов». На фотографии можно увидеть главных звезд сериала: Татьяну Кравченко и украинскую актрису Анну Кошмал. На снимке они плачут от счастья, сидя за праздничным столом.

«Самый трогательный момент», — подписали кадр фанаты.

«Я всегда в этот момент плачу. Такое счастье! Настоящая семья», «Ждем седьмой сезон с нетерпением. Очень хотелось бы посмотреть», «Уже знаешь каждую шутку, но все равно смотришь, как в первый раз. Удивительно, конечно, подобраны актеры», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмую часть сериала «Сваты», предварительно, должны продолжить снимать летом 2021 года. Как известно, часть материала была отснята в Белоруссии, но потом в планы создателей вмешалась пандемия. Как отмечал еще один из главных героев сериала Федор Добронравов, он пока сидит дома без работы и не знает, когда съемки «Сватов» продолжатся.

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