«С днем рождения»: Смолкин запечатлелся с дочкой Тутберидзе около увешанной коньками елочки

Фигурист Глеб Смолкин в Instagram разметил фото со своей любимой девушкой Дианой Дэвис, которой на днях исполнилось 18 лет. Влюбленные вместе стоят около новогодней елочки, увешанной симпатичными игрушечными коньками. Спортсмен в очередной раз поздравил любимую девушку с праздником.

«С днем рождения», — подписал он красивую фотографию.

«Ребята, вы отличная пара. С днем рождения, Диша. Когда же мы вас снова увидим на соревнованиях?» «Игрушки крутые на елочке. Ребята, вы просто красавцы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Глеб Смолкин и Диана Дэвис выступают в спортивных танцах на льду. Девушка является дочерью прославленного тренера Этери Тутберидзе. Свою карьеру она начинала много лет назад как одиночница, но позже поняла, что больших успехов сможет добиться именно в танцах на льду. Кстати, около года назад пара заняла пятое место на чемпионате мира среди юниоров. Пока это их самый главный успех.

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