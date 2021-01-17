Внучка Андрея Кончаловского прикрыла руками красивую грудь на снимке топлес

Мария Михалкова-Кончаловская, которой девятнадцать лет, выросла невероятной красоткой.

Внучка режиссера Андрея Кончаловского Мария в Instagram поделилась красивыми фотографиями. На одном из снимков девушка, которой 19 лет, запечатлена топлес. Она лишь слегка прикрыла руками свою красивую грудь. На девушке можно также увидеть симпатичные колготки в сеточку.

«От ваших фотографий невозможно отвести глаз», «Очень красиво. Никогда не видела у вас неудачных фотографий», «Отличный фотосет. Когда, если не в юности так фотографироваться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Михалкова Кончаловская появилась на свет в 2001 году в союзе режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной.

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Как известно, Мария Михалкова-Кончаловская в прошлом году вышла замуж за бизнесмена. Ее отец сначала был против замужества девушки. Он считал, что ей рано еще под венец. Но затем Егор Кончаловский принял ее выбор и пожелал наследнице счастья.

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