«Режиссура — Гарри и Елизавета»: Галкин показал мини-спектакль, который поставили его дети

Максим Галкин и Алла Пугачева немало времени уделяют воспитанию своих детей. Близнецы Гарри и Лиза не только учатся в престижной школе и занимаются дома с педагогами, но и окружены родительской заботой. Не удивительно, что в них уже сейчас чувствуются творческие задатки.

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Известно, что дети хорошо поют, рисуют, танцуют. А еще они большие выдумщики и обладают чувством юмора. В этом легко можно убедиться, увидев один из последних постов мужа Примадонны в его микроблоге. На обнародованном видео наследники звезд показывают забавную сценку на лестнице. Где младшая дочь Пугачевой выступает в роли сообразительного персонажа, а сын певицы – не очень. Встретив на лестнице в замке преграду в виде калитки, мальчик пытается перелезть через нее, а девочка легким движением открывает замок и спокойно проходит.

«Режиссура и драматургия — Гарри и Елизавета. Сами придумали — сами сыграли», — с гордостью подписал видео юморист.

«Очень талантливые дети», «Лиза и Гарри – роскошные! Ну настоящие артисты!», «Сразу видно, чьи это дети», «У таких родителей не может быть других детей», — прокомментировали увиденное фолловеры.

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