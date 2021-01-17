«Мое сердце замерло»: Ефимова в белоснежном бикини прилегла на лодочке с собачкой в ногах

Призерка олимпийских игр по плаванию брассом Юлия Ефимова в Instagram разместила красивое видео, на котором она прилегла на лодочке в белоснежном бикини. При этом в ногах у звезды российского плавания ее домашняя собачка, которая нежится на солнышке. Пловчиха, надо признать, выглядит просто умопомрачительно. Не секрет, что у нее идеальная фигура.

«А как вы проводите свои выходные?» — спросила своих поклонников звезда.

«Мое сердце замерло», «Ух ты, какое тело. И песик в ногах балдеет», «Невероятная красота. Юлия – вы очень красивы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Юлия Ефимова предстоящим летом должна отправиться на олимпийские игры в японский Токио и осуществить свою главную мечту. Выиграть на Олимпиаде золотую награду. Пока в ее богатой коллекции медалей нет самой главной награды. Надо отметить, что российская чемпионка считается одной из главных фавориток игр и претенденткой на победу.

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