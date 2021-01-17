«Так радуюсь»: Ирина Пегова в пестром платке поделилась позитивным настроем на день

42-летняя актриса поностальгировала о временах выписки с дочерью из роддома.

Исполнительница главной роли в комедийном сериале «Маша в законе» опубликовала новое фото в ярком головном уборе. Ирина Пегова разместила в личном профиле кадр со съемочной площадки своей новой работы.

Актриса приехала на объект, в котором должна была пройти запись очередной киносцены. Однако воспоминания буквально заставили задержаться знаменитость у входа.

«В этом объекте, в этом здании больницы на ул. Лобачевского в 2005 году я долго лежала на сохранении моей крохи Тани! И этой крохе через неделю 15 лет! Ну как не улыбаться?», — заявила Пегова.

Участница шоу «Ледниковый период» действительно широко улыбалась на фото и постаралась зарядить всех своих поклонников отличным настроением:

«Почему я так радуюсь ? Много причин … 1) Обожаю сниматься в кино! Сегодня съемочный день! 2) Обожаю белоснежный морозец, но сниматься на натуре — это не подарок, сегодня снимаем в интерьере!».

больше по теме Грибная икра: Пегова показала свой необычный завтрак Актриса вместе с дочкой в настоящий момент отдыхает в санатории.

Фанаты артистки, судя по их комментариям, правда получили частицу позитива от кумира:

«Вы всегда такая позитивная! В дни, когда нас всех заперли дома, я часто заходила на ваш аккаунт, и всегда Вы поднимали мне настроение», «Ирина, Вы настолько позитивная, такая настоящая, такая классная!».

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