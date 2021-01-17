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«Они у меня будут»: Наталья Рудова заговорила о детях

37-летняя актриса уверена, что в будущем станет мамой.

«Они у меня будут»: Наталья Рудова заговорила о детях
Наталья Рудова на отдыхе. Фото: Instagram.com/rudovanata

Артистка Наталья Рудова откровенно поговорила с поклонниками. Исполнительница главной роли в фильме «Любовь в городе ангелов» ответила на вопросы о личной жизни в Stories своего микроблога.

Подруга модели Анастасии Решетовой недавно вернулась из отпуска. Наталья все новогодние праздники провела вместе с бывшей девушкой Тимати и его сыном. Своих детей у Рудовой нет, но, как подмечают фанаты актрисы, она отлично ладит с годовалым наследником шоумена — Ратмиром Юнусовым. Наталья помогает присматривать за малышом, а также балует мальчика дорогими подарками.

Отметим, что раньше на вопрос о планировании своих детей Наталья давала отрицательный ответ. Она аргументировала такую позицию тем, что просто не готова и не нуждается в собственной семье. Однако недавно на тот же вопрос поклонники увидели совершенно другое мнение:

 «Я хороший друг для детей, возможно потому, что все актеры — дети. И я бы хотела быть своим деткам хорошим другом тоже. Когда они у меня будут», — написала Рудова.

Наталья Рудова с Ратмиром Юнусовым
Наталья Рудова с Ратмиром Юнусовым. Фото: Instagram.com/rudovanata

Также знаменитость перечислила черты характера настоящего по ее мнению мужчины. Наталья упомянула об уме, силе, таланте, щедрости и доброте.

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