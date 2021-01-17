«Ой, что будет!»: Ольга Бузова «зажгла» в золотистом платье с разрезами и бахромой на бедрах

Ольга Бузова провела почти месяц на Мальдивах. 20 дней она наслаждалась теплым солнцем и лазурным прибоем. Телеведущая устраивала романтические свидания с Давой. Они даже ходили в подводный ресторан. Каждый раз девушка наряжалась, то в смелые бикини, то в женственные платья. Но ее отпуск подошел к конце. Она вернулась в Москву и сразу приступила к работе. Девушка повидалась с Ксенией Бородиной на съемках.

А вот Дава теперь готовится к участию в шоу «Танцы со звездами». Ранее Ольга буже была участницей проекта и знает, что ему предстоит. Похоже, что она готовит сюрприз по такому случаю. Поздно ночью телеведущая поделилась кадрами из танцевальной студии. Она исполнила зажигательный танец в золотом мини-платье с разрезами и длинной бахромой внизу наряда, которая оживала при движении.

«Ой, что будет!» — заинтриговала она.

Поклонники заметили, что Бузова не забыла, как двигаться. А вот ее образ многих смутил. «Как красиво», «Оля, ты придешь с Давой на танцы?», «Ой, показалось! Жуть! Что за черная бахрома!», «Ну и платье!», «Красиво, но эта бахрома, словно йети спрятала под юбкой», «Оля, ну платье просто бомба», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. Отметим, что за последнее время Ольга сильно похудела. Возлюбленный старался ее откормить на отдыхе.

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