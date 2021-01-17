«Ох, чертовка»: Настя Каменских в атласном платье сверкнула секси ложбинкой

Настя Каменских всегда обладала эффектной внешностью. Однако к свадьбе она похудела, поэтому теперь следит за фигурой. Певица стала чаще заниматься спортом, устраивая пробежки и тренировки. Если раньше она подчеркивала свою красоту смелыми нарядами, то после замужества девушка стала делиться смелыми фото, позируя обнаженной. Вот уже несколько недель она отдыхает с Потапом на Мальдивах, где каждый день блистает в новых купальниках.

На днях Настя устроила горячие танцы. Она исполнила тверк в мини-юбке. Певица смогла взбудоражить пользователей Сети своими округлыми бедрами. А теперь она нарядилась в атласное мини-платье черного цвета с глубоким декольте. Девушка запечатлела себя на свидании с мужем. Она подвела губы алой помадой и сделала укладку в виде волны. Каменских прикрыла рукой области живота и засветила бюст.

Артистка нежно поглаживала себя, а потом улыбалась словно лиса. Поклонники были очарованы ее образом и нежными изгибами фигуры. «Ох, чертовка», «Ручка на животе», «Да, живот поглаживает», «Наряд идеальный», «Очень эротично», «Сногсшибательная красотка», — стали комментировать кадры подписчики.

К слову, ранее Кристина Асмус тоже блеснула прелестями фигуры. Актриса нарядилась в алое атласное платье со шлейфом. Когда она спускалась по лестнице в театре, подруга задрала ей подол юбки. В итоге девушка обнажила бедра в кружевных трусиках. Поклонники заметили, что после развода с Гариком Харламовым артистка стала более раскрепощенной.

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