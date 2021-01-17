«Какие формы!»: Алина Загитова в черном купальнике с глубоким декольте нырнула в ледяную воду

18-летняя олимпийская чемпионка провела вечер в бане и не побоялась в полуголом виде выйти на улицу.

Алина Загитова не скрывает, что каждая победа на льду дается ей тяжелым трудом. Она является серебряным призером в Олимпийских играх. Также девушка участвует в шоу Татьяны Навки, а не так давно она стала учиться на журналистку и вела проект «Ледниковый период» с Алексеем Ягудиным. Девушку даже не раз называли самой красивой фигуристкой. А ей лишь в в прошлом году исполнилось 18 лет.

После насыщенного декабря Алина устроила себе отпуск. Накануне она сходила в баню с подругами. В соцсети девушка поделилась редкими кадрами. Она позировала в черном купальнике с глубоким декольте. Фигуристка позировала в бане, показав стройную фигуру во всей красе.

Потом Загитова решила нырнуть в ледяную воду. Она выбежала на улицу в халате и добежала до бассейне, но сначала не смогла прыгнуть и вернуть в дом. Со второй попытки девушка прыгнула в воду, скинув с себя халат.

«Я это сделала», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились красотой спортсменки. Многие осыпали ее комплиментами. «Я наверное раз 30 переслушала твой смех, и столько же раз смеялась», «Алина, будь всегда такой весёлой и счастливой», «Вы очень красивая и роскошная», «Какая смелая и красивая!», «Алина, супер, супер!!! Победитель по жизни!», «Ослепительно шикарная!», «Какие формы!» — прокомментировали пост подписчики.

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